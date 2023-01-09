Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş 'emeklilik hakkı' kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda bulunan şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. Günaydın yazarı Sonat Bahar köşesine EYT'li olan ünlüleri taşıdı...
"Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti.
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Halit Ergenç (52)
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Cem Yılmaz (49)
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Binnur Kaya (50)
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