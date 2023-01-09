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Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler

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Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş 'emeklilik hakkı' kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda bulunan şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. Günaydın yazarı Sonat Bahar köşesine EYT'li olan ünlüleri taşıdı...

Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler

"Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti. 

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Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler

Halit Ergenç (52)

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Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler

Cem Yılmaz (49)

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Ünlülere de EYT vurdu! İşte emeklilik hakkı kazanan ünlü isimler

Binnur Kaya (50)

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