Milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kök maaş hesaplama detayları
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşlara yapılan düzenleme ile taban maaşlar ve kök maaş hesaplamaları yeniden şekillendi. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları ve hazine destekleri dikkat çekti. İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammıyla ilgili sorular yanıt bulmaya başladı. En düşük emekli maaşında gözler TBMM'nin onayında... Ekonomi yazarı Faruk Erdem kök maaş hesaplamanın detaylarını yazdı. Emeklilerin 2025 yılı ilk maaşlarını alacakları tarih de belli oldu.
YENİ MAAŞ ARTIŞ ORANLARI
2025 yılı Ocak ayı enflasyon artışları, 16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanını etkiledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 15,75 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.
TABAN MAAŞ VE KÖK MAAŞ NEDİR?
Kök maaş, emeklinin prim ödemeleri üzerinden hesaplanan ve esas aylığını ifade eden tutardır. Bu maaşa, her ay yüzde 4 oranında ek ödeme eklenerek banka hesabına yatırılmaktadır.
Taban maaş, hükümetin belirlediği en düşük emekli maaşıdır. Eğer emeklinin kök maaşı taban maaşın altındaysa, aradaki fark Hazine tarafından sosyal destek yoluyla karşılanır.
Örneğin:
Net maaşı 11.000 TL olan bir emeklinin, yüzde 15,75’lik Ocak zammıyla maaşı 12.733 TL’ye yükselir. yüzde 4 ek ödemeyle bu tutar 13.243 TL’ye çıkar. Ancak 14.469 TL’lik taban maaşa ulaşmak için 1.226 TL Hazine desteği sağlanır.