Milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kök maaş hesaplama detayları

YENİ MAAŞ ARTIŞ ORANLARI

2025 yılı Ocak ayı enflasyon artışları, 16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanını etkiledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 15,75 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.