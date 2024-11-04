Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklileri her yıl 2 kez enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı.
NTV'de yer alan habere göre bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.