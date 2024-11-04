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Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

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Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

 Memur ve memur emeklileri her yıl 2 kez enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

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Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

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Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı.

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Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

NTV'de yer alan habere göre bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.

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