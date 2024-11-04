Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak?

Memur ve memur emeklileri her yıl 2 kez enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.