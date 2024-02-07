Milyonlarca memur için yeni talep! Ek artış ve refah payı mı geliyor?
Tüm çalışanların gündeminde enflasyonun sürekli artarak devam etmesi var. Son olarak memurlar da enflasyonun zamları eritmesi üzerine en artış ve refah payı beklediklerini belirterek “yeniden değerleme oranında zam” talep ettiler. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, çalışanlara 2024 yılı için kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58’den az olmamak üzere artış yapılmasını, buna ek olarak da refah payı verilmesini istedi.
Memur zamları daha yeni maaşlara yansıdı ama yeni talepler gecikmeden geldi. Yüksek enflasyonun devam etmesi nedeniyle memurlar yeniden ek artış ve refah payı beklemeye başladı. Memur maaşlarına ‘yeniden değerleme oranında zam’ bekliyor. Enflasyonun ocakta verilen zammın yarısını daha ilk aydan götürdüğünü iddia eden memurlardan “yeniden değerleme oranında zam” çıkışı geldi.
Milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yüzde 49.25 oranında artış yapılmıştı.
Ancak bu oranın sadece yüzde 15’i toplu sözleşme zammı. Geri kalanı ise geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından kaynaklanıyor. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 gelince zammın bir bölümü daha ilk aydan erimiş oldu.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci enflasyon oranlarının açıklamasının ardından “Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024’ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek” dedi. Merkez Bankası’nın 2024’e ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu buna karşın memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın yüzde 26.5’ta kaldığını belirterek şöyle devam etti: