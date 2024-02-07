Milyonlarca memur için yeni talep! Ek artış ve refah payı mı geliyor?

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci enflasyon oranlarının açıklamasının ardından “Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024’ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek” dedi. Merkez Bankası’nın 2024’e ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu buna karşın memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın yüzde 26.5’ta kaldığını belirterek şöyle devam etti: