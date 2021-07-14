Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... İşte 7 soruda erken emeklilik fırsatı! Yaş şartı yok!
Milyonlarca kişi çalışma hayatına başladığı günden itibaren emeklilik hayali kuruyor. SGK'nın şartlarına göre bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar vergi indirimi sayesinde erken emekli olabiliyor. Peki tam olarak kimlere erken emeklilik hakkı tanınıyor? İşte 7 soruda erken emeklilik formülü...
Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Enrgellilerin erken emeklilikleriyle ilgili detaylara daha yakından bakalım…
1. Kimler bu haktan yararlanıyor?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Dolayısıyla engelli olarak çalışan tüm vatandaşların erken emeklilik hakkı bulunuyor.
2. ne kadar çalışma süresi gerekiyor ?
Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. İşe giriş tarihi 2008'e kadar olanlar ve yüzde 80 ve üzeri engeli olan çalışanlar için emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Yüzde 60-79 oranında raporu olanlar ise 15 yıl ile 18 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4000 arası prim günü ile emekli olabiliyor. Yüzde 40-59 arası raporlarda ise 15-20 yıl ve 3600-4400 prim günü arası uygulanıyor. 01.10 2008 tarihinden itibaren ise derecelerde ve şartlarda bazı değişiklikler bulunuyor.
3. ne yapmak lazım?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün.