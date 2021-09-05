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Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi! 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek

Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi! 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek

Emekli olmayı bekleyen milyonlarca insanı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek.

Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi! 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek

Resmi Gazete'de yer alan kararda 31 Ağustos'ta sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

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Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi! 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti. 

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Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi! 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

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Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi! 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecek? İşte cevabı...

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