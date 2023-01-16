Milyonlarca EYT'li bu cevaba kilitlendi Bakan Yılmaz duyurdu! İlk maaşlar ne zaman ödenecek?
Milyonlarca vatandaş, EYT’nin ne zaman yasalaşacağını ve EYT’de ilk maaşların ne zaman alacağını sıkça araştırıyor. Konuya ilişkin son açıklama Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’dan geldi. İşte detaylar…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. EYT'liler hakkında çalışmalar sürüyor. Günden güne merak konusu olan sorular ise vatandaşların gündeminde yer alıyor.
EYT’de yeni bir gelişme yaşandı. Milyonlarca kişi EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? EYT maaşı ne kadar olacak, şartları nedir? EYT’de önemli gelişme yaşandı. İşte konuya ilişkin son güncel durum…
Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan EYT’nin yasalaşması için şubat ortasını işaret etmişti.Geçtiğimiz gün ise Bakan Bilgin sürece ilişkin merak edilenleri yanıtladı.
Bakan Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" diye konuşmuştu.