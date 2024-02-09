Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği...

İkramiyeler arttırılacak

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49,25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor.



