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Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi

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Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi

Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı gün kalırken emeklinin gözü kulağı da emekli ikramiyesinden gelecek habere çevrildi.

Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi

 6-9 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi

Bayrama az bir süre kala, bayram ikramiyeleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. 

 Emekli maaşı alan milyonlarca kişiyle birlikte dul ve yetimler, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri de bu ödemeden yararlanacak.

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Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi

İKRAMİYE İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 2025 yılında Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilmek için en önemli kriter, maaş bağlama işleminin tamamlanmış olması. 

 Yani emeklilik işlemleri bitmiş ve maaş ödemesi başlamış olanlar, bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

 SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli olanlar otomatik olarak bu ödemeye hak kazanıyor.

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Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi

ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK

 İkramiye almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına doğrudan aktarılacak. 

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