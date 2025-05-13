Milyonlarca emeklinin kulağı bu haberde! Gözler o tarihe çevrildi
Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı gün kalırken emeklinin gözü kulağı da emekli ikramiyesinden gelecek habere çevrildi.
6-9 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bayrama az bir süre kala, bayram ikramiyeleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.
Emekli maaşı alan milyonlarca kişiyle birlikte dul ve yetimler, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri de bu ödemeden yararlanacak.
İKRAMİYE İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
2025 yılında Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilmek için en önemli kriter, maaş bağlama işleminin tamamlanmış olması.
Yani emeklilik işlemleri bitmiş ve maaş ödemesi başlamış olanlar, bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli olanlar otomatik olarak bu ödemeye hak kazanıyor.
ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK
İkramiye almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına doğrudan aktarılacak.