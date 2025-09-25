Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında! Masadaki en güçlü oran bile moral bozacak

Öte yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %25-29 aralığında şekilleniyor. Bu tabloya göre maaş zammı %7,14 ila %10,56 arasında gerçekleşebilir. Ancak refah payı veya ek düzenlemelerle bu oranın yukarı çekilme ihtimali de bulunuyor.