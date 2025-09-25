Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında! Masadaki en güçlü oran bile moral bozacak
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü yeni yılda maaşlara yapılacak zamma çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri, Ocak ayında belirlenecek zam oranını netleştirecek. Şuanki veriler ne söylüyor? Emekliyi nasıl bir tablo bekliyor?
Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2026’da yaklaşık %10,14 oranında zam yapılması bekleniyor.
Öte yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %25-29 aralığında şekilleniyor. Bu tabloya göre maaş zammı %7,14 ila %10,56 arasında gerçekleşebilir. Ancak refah payı veya ek düzenlemelerle bu oranın yukarı çekilme ihtimali de bulunuyor.
KRİTİK VERİ ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK
Zam oranının netleşmesi için altı aylık enflasyon verisinin tamamlanması gerekiyor. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak 2026 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.
Bu veriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve emeklilerin maaş artış oranı kesinleşecek. Aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zamlı maaş tablosunu paylaşması öngörülüyor.