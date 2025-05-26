Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milyonlarca emeklinin gözü, hesaplara yatırılacak bayram ikramiyesinde. İlk kez 2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyesi, emeklilerin ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlamasını sağlıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez yapılan bu ödemeler, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde de gündemdeki yerini aldı.