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Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkı ödemeleri bugün yatıyor

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkı ödemeleri bugün yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına bugün yatırılacağını duyurdu.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkı ödemeleri bugün yatıyor

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkı ödemeleri bugün yatıyor

"Emekli Sandığı kapsamında aylık​ alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkı ödemeleri bugün yatıyor

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkı ödemeleri bugün yatıyor

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz."

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