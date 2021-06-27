Milyonlarca emekli ve memur dikkat! Sayılı günler kaldı işte yeni zamlı maaş listesi
2021 yılının ikinci maaş zammının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.