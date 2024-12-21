Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren teklif Meclis' e geldi! Tüm sistem sil baştan

TBMM'YE İKİ KANUN TEKLİF EDİLDİ

Devlet Memurları Kanunu'nun tarifi yapılan yardımcı hizmetler sınıfında yer alanlar için bu hafta muhalefet milletvekilleri tarafından iki kanun teklifi TBMM’ye iletildi. Sunulan iki kanun teklifinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği, ek gösterge ile diğer özlük hakları ve emeklilikte yaşanan düşük maaş mağduriyetlerinin giderilmesi planlanıyor.