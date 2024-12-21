Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren teklif Meclis' e geldi! Tüm sistem sil baştan
Bu hafta verilen kanun teklifleri arasında Devlet Memurları Kanunu'nun yardımcı hizmetler sınıfında yer alanlar için muhalefet tarafından iki tane kanun teklifi sunuldu. Ölüm aylığından promosyon ödemelerine kadar değişikliklerin talep edildiği kanun tekliflerini SGK Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.
TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Yılın en önemli görüşmelerinin tamamlanmasıyla düzenleme bekleyen çalışanlarla ilgili çok sayıda kanun teklifi gündeme geldi.
TBMM'YE İKİ KANUN TEKLİF EDİLDİ
Devlet Memurları Kanunu'nun tarifi yapılan yardımcı hizmetler sınıfında yer alanlar için bu hafta muhalefet milletvekilleri tarafından iki kanun teklifi TBMM’ye iletildi. Sunulan iki kanun teklifinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği, ek gösterge ile diğer özlük hakları ve emeklilikte yaşanan düşük maaş mağduriyetlerinin giderilmesi planlanıyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların yaşadığı avantajlardan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin faydalanamaması da bir eşitsizlik sorunu oluşturuyor.
EMEKLİ SANDIĞI VE SSK BAĞ-KUR ARASINDA FARKLAR GİDERİLECEK
Emekli Sandığı kapsamında bulunan anne veya babanın vefatı halinde kız çocukları çalışsa dahi ölüm aylığını alırken; SSK ve Bağ-kur kapsamında bulunan ebeveynlerin vefatı halinde kız çocuklarının sadece çalışmaması durumunda ölüm aylığını alabiliyor.