Milyonlarca emekli heyecanla bekliyordu! Ek ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu mu?
Emekli maaş farkları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam tutarını açıkladı ve tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapılacağını belirtmişti. Gelen müjdeli haber sonrasında ise SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, yapılan ek zam sonrasında maaş farklarının ödeneceği tarihi sorguluyor.
2024 ocak zamlarının belli olması ve 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.
Emeklilere ek zam ne olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;