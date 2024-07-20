Milyonlarca emekli dikkat! Köklü değişiklikler yolda!

Hükümetin gündeminde olan formüllerden biri de en düşük emekli maaşıyla ilgili.

Plana göre, en düşük emekli maaşı için bir limit belirlenecek ve bu maaşa yapılan Hazine desteği kaldırılacak.Düşük emekli maaşı alanlar için sosyal destekler sağlanacak.