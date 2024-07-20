Milyonlarca emekli dikkat! Köklü değişiklikler yolda!
Emeklilik sisteminde köklü düzenlemeler geliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Artık prim gün sayısına göre yükselecek. İşte yeni değişikler...
Hükümet, emeklilik sisteminde kapsamlı değişiklikler yapmak için çalışmalara başladı. Masada, emeklilik prim gün sayısına göre maaş hesaplaması ve kök maaş düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca, emeklilik yaşının yükseltilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.
Yeni düzenlemelerle, emeklilik sistemine daha adil ve sürdürülebilir formüller getirilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda çalışmalar başlatıldı ve mevcut sistemin iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılacak.
PRİM MİKTARINA GÖRE MAAŞ!
Yeni adımlarla birlikte prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim miktarına göre emekli maaşı alacak.
Hükümetin gündeminde olan formüllerden biri de en düşük emekli maaşıyla ilgili.
Plana göre, en düşük emekli maaşı için bir limit belirlenecek ve bu maaşa yapılan Hazine desteği kaldırılacak.Düşük emekli maaşı alanlar için sosyal destekler sağlanacak.