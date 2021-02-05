Milyonlarca emekli bunu bekliyor! Bin 600 liraya kadar promosyon imkanı
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yarış gittikçe kızışıyor. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı da verebiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte tüm detaylar...
Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.
3 yıllık taahhüt
3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor.
Posta'da yer alan habere göre emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.
Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.