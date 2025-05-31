Milyonlarca emekli bekliyordu! Hesaplarınızı kontrol edin bugün yatırılıyor
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ödemelerinde tarih netleşti. Toplam 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. İkramiyeler bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de yine 4 bin liralık ödeme yapılacak. Toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağı duyuruldu. Bugün ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.
* 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde
*4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde