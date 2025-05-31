Milyonlarca emekli bekliyordu! Hesaplarınızı kontrol edin bugün yatırılıyor

Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de yine 4 bin liralık ödeme yapılacak. Toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağı duyuruldu. Bugün ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlıyor.