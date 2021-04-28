Milyonlarca çalışanı ve iş vereni ilgilendiriyor! İşçi çıkaran kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak
İşveren ve çalışanların beklediği karar çıktı, kısa çalışma ödeneği haziran ayının sonuna kadar uzatıldı ve karar da Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, kimler bu uzatmadan yararlanacak, kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru yapılabilecek mi, ücretsiz izinde olanlar kısa çalışma ödeneğine geçecek mi? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenleri yazısında aktardı.
Haziran ayının sonuna kadar uzatılan kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanacak?Ücretsiz izinde olanlar için durum ne? Noyan Doğan yazısında şunları kaydetti:
Salgının başında, 2020’nin mart ayında, kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılarak, tüm işverenlere, çalışanları için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı tanındı. Bu tarihten itibaren de üçer aylık dönemlerde kısa çalışma ödeneğinin süreleri uzatıldı.
Son yapılan değişiklikle de 31 Ocak 2021’tarihine kadar tüm işyerleri, tüm çalışanları için yeniden kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı ve ödeneğin süresi de 31 Mart tarihine kadar uzatıldı. Salgının başından itibaren de 3.7 milyondan fazla çalışana toplam 31.5 milyar lira ödendi.
Kimler yararlanacak?
Yeni yapılan düzenleme ile de kısa çalışma ödeneği 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar yeniden uzatıldı. Bu kapsamda da 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerleri, haziran sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.