Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni düzenleme: Tamamlayıcı emeklilik
2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan programda, istihdamın artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler olduğunu söyledi ve detayları paylaştı.
Ekonomiye ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Noyan Doğan, Program’ın, Finansal İstikrar bölümünde, önümüzdeki üç yılda atılacak adımlar içinde çalışanları yakından ilgilendirecek önemli bir detay olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
-Buna göre; otomatik katılım sistemi, diğer emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek, çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürülecek. Otomatik katılım sistemi ile kasıt, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
- İşin aslı, ister adına özel emeklilik deyin, ister tamamlayıcı emeklilik, ister mesleki emeklilik; çalışanların, emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılımın teşvik edilmesi uzun süredir gündemde olan bir konu.
-Yeni açıklanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Plana göre de bugün 6.5 milyon çalışanın tasarruf ettiği otomatik katılım sistemi; çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürülecek. Bu konuda atılacak bazı adımlar da var.