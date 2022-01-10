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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

Milyonlarca çalışan, emekli, öğrencinin geçim kaynağı "ücret, maaş, aylıkta" yeni dönem başladı. Ücreti geciken personel iş akdini feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Sözleşme dışı nedenle ücret kesme cezası verilemez, ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Öte yandan emekli, dul, yetim aylıkları artık tatil günleri de ödenecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

Milyonlarca çalışan, emekli, öğrencinin geçim kaynağı "ücret, maaş, aylıkta" yeni dönem başladı. Asgari ücrete kadar olan tüm kazançlar vergi dışı kalırken, emekli, dul, yetim aylıkları artık tatil günleri de ödenecek. Zamlı aylıkları memur emeklileri 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. 

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

İş Kanunu'nda yer alan süresinde ödenmeyen işçi alacaklarına en yüksek faiz oranı uygulanırken, bu hüküm fazla mesai, genel tatil, yıllık izin, kıdem tazminatı için çalışanların alacaklarını da kapsıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

Ücrete hacizde sınır

Sabah'ın özel haberine göre asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi alabilir. Ücreti geciken personel iş akdini feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Sözleşme dışı nedenle ücret kesme cezası verilemez, ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Yeni emekli aylıkları, ücret, maaş, zam konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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