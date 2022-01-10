Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücreti geciken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir

Ücrete hacizde sınır

Sabah'ın özel haberine göre asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi alabilir. Ücreti geciken personel iş akdini feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Sözleşme dışı nedenle ücret kesme cezası verilemez, ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Yeni emekli aylıkları, ücret, maaş, zam konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: