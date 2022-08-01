Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK hizmet belgesinde bu harflere dikkat alarm veriyor

e-devletten alınan SGK Hizmet Belgesinde Ş - K - S gibi harfler yer alabiliyor. "Bu harflerin olması esasen çalışanlar için alarm verilmesi gerektiği anlamına geliyor." diyen Star yazarı Resul Kurt, milyonlarca çalışanı uyardı. SGK'nın sahte sigortalı olarak adlandırılan ve çalışmadan sigortalı gösterilenlerin bildirimini engellemek için sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlanan kodlar kullanmaya başladığını söyleyen Kurt şöyle devam etti: