Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK hizmet belgesinde bu harflere dikkat alarm veriyor
Emeklilik için belli bir prim gün sayısını, yaş şartını yerine getirmek gerekiyor. Bazen sigortalıların çeşitli nedenlerle prim gün sayılarının iptali ve emeklilikte de dikkate alınmaması ile karşılaşılabiliyor. e-devletten alınan SGK Hizmet Belgesinde Ş - K - S harflerine dikkat! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik detay...
e-devletten alınan SGK Hizmet Belgesinde Ş - K - S gibi harfler yer alabiliyor. "Bu harflerin olması esasen çalışanlar için alarm verilmesi gerektiği anlamına geliyor." diyen Star yazarı Resul Kurt, milyonlarca çalışanı uyardı. SGK'nın sahte sigortalı olarak adlandırılan ve çalışmadan sigortalı gösterilenlerin bildirimini engellemek için sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlanan kodlar kullanmaya başladığını söyleyen Kurt şöyle devam etti:
-SGK uygulamasında S (sahte işyeri), Ş (şüpheli işyeri) ve K (kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. e-devletten veya SGK Hizmet belgesinde gördüğünüz "Ş" harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamına geliyor.
-Hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanmakla birlikte, denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenmektedir.
-Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "Ş" olan kodu değiştirilmemekte, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "Ş" kodu, "S" (sahte işyeri) olarak değiştirilmektedir.