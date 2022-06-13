Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim ne kadar kullanacak yıllık izin detaylarına bakın

Aynı işverene bağlı olarak bir yıldan beş yıla kadar çalışan işçilere 14 günden, beş yıl ve daha fazla, on beş yıldan az çalışanlara 20 günden, on beş yılda fazla çalışanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemiyor.