Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, 31 Aralık sonrası yeniden hesaplanacak!

6 BİN 770 LİRALIK FARK

Ocak ayının yaklaşmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar merak edilmeye başlandı. Milyonlarca çalışan ve emekli olmak isteyen kıdem tazminatı için gelecek yıl belirlenecek oranı araştırıyor. 2023 yılında 35.058 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz 2024’te yüzde 19,31’lik memur zammı ile 41.828 TL’ye çıktı.