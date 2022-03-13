Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1,5 katı ödeniyor izin detayı da var

Bunun dışında yasanın koyduğu haftalık 45 saat sınırı aşılmadığı sürece fazla mesai yapılmamış oluyor. Yani haftanın belli günlerinde çok çalışarak toplamda 45 saate ulaşıldığında fazla çalışma yapılmamış oluyor ve mesai ortaya çıkmıyor. Ancak işçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi, günlük 11 saati aşması halinde, bu çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. Haftalık 45 saatlik çalışma işçi ve işverenin anlaşması ile haftanın çalışılan 6 gününe günlük 7.5 saat olarak bölünebileceği gibi, 5 güne 9 saat olarak da bölünebilir.