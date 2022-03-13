Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1,5 katı ödeniyor izin detayı da var
Çalışma hayatında iş saatleri kanunla belirlenmiş durumda. Bunun üzerinde yapılan çalışmalar için işverenlerin ödeme yapması gerekir. Fazla çalışma 1.5 kat, tatil çalışması ise 2 kat ödeme ile karşılanıyor.
Dünyadaki çalışma saatlerine bakıldığında Türkiye fazla mesai konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Ancak fazla çalışma yapan her işçi hakkını alamıyor. İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakıldığında ön sıralarda kıdem tazminatı ve mesai paraları geliyor. Bu konuda çok fazla soru geldiğini belirten Faruk Erdem yazısında milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli detaylar aktardı:
Fazla çalışma ve çalışma saatleri İş Kanunu'nda tanımlanmış durumda Yasal sınırlara göre işçiler bir haftada en fazla 45 saat çalıştırılabiliyor. Bu da günlük 7,5 saate denk geliyor.
Yani bir işçi günde 7.5 saatten ya da haftada 45 saatten fazla çalışmışsa fazla çalışma yapmış yani mesai hakkına kavuşmuş demektir. Ancak yasa bunun da sınırlarını ve kullanım şeklini belirliyor. Buna göre günlük çalışma saati mesai yapılsa da 11 saati geçemiyor. Bu durumda günlük fazla çalışma en fazla 3.5 saat yaptırılabiliyor.
Bunun dışında yasanın koyduğu haftalık 45 saat sınırı aşılmadığı sürece fazla mesai yapılmamış oluyor. Yani haftanın belli günlerinde çok çalışarak toplamda 45 saate ulaşıldığında fazla çalışma yapılmamış oluyor ve mesai ortaya çıkmıyor. Ancak işçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi, günlük 11 saati aşması halinde, bu çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. Haftalık 45 saatlik çalışma işçi ve işverenin anlaşması ile haftanın çalışılan 6 gününe günlük 7.5 saat olarak bölünebileceği gibi, 5 güne 9 saat olarak da bölünebilir.