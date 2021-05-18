Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkı! SGK'dan yazı alınması şart

Posta Gazetesi'nin haberine göre, 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur.