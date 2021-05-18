Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkı! SGK'dan yazı alınması şart
Emeklilik için gereken gün sayısını tamamlamış olan ve çalışmaya devam eden kişiler istedikleri zaman işten ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. İşte tazminata ilişkin tüm detaylar...
Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanların kıdem tazminatını alabilmeleri için üç farklı şart söz konusu.
Öncelikle 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur.
İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. 7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor.