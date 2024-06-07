Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Kıdem tazminatında tavan değişiyor
Tazminat hakkıyla işten ayrılacak veya emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında tavan değişiyor. Peki yüksek tazminat almak için iş akdi ne zaman sonlanmalı? Haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı emeklilik dilekçesi verilmeli? İşte merak edilen tüm detaylar...
Temmuz ayı zammı öncesinde emeklilik şartlarını tamamlayanlar, "Ne zaman emekli olsam daha yüksek maaş alırım?" sorusunun yanıtını arıyor. Temmuz ayı sonrasında emekli maaşlarında yükselme bekleniyor.
Peki, yüksek maaş almak için emeklilik dilekçesi Haziran'da mı verilmeli, yoksa Temmuz ayı mı beklenmeli? İşte merak edilenlerin yanıtı!
Çalışanlar, emekli olduklarında iş akdini sonlandırarak kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Ayrıca, bazı çalışanlar belirli koşulları sağladıklarında da kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor.
Peki şu anda kıdem tazminatı tavanı ne oldu? Kıdem tazminatında temmuzdan sonra yükselme olur mu?