Milyonlarca çalışana yeni haklar geliyor! 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Tarihi belli oldu
1 Ekim'de açılacak TBMM'ye gelecek ikinci torba yasada önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor. Öncelikle AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte ve kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik haklarının verilmesi gündeme taşınacak.Yine Bağ-Kur'lu küçük esnafın beklediği prim indirimi, taşerona kadro ve emekliye ara zam konularının da Ekim ayındaki torba yasada olması bekleniyor.
İkinci torba yasa düzenlemesi Ekim ayında açılacak Meclis’in gündemine gelerek yasalaşacak. Torba yasada milyonları ilgilendiren konular bulunuyor. Annelerin emekliliğinden SGK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesine, evlilik kredisinden vergisiz cep telefonuna, emekliye ara zamdan memura 3600 ek gösterge düzenlemesi ve taşerona kadro gibi konular çözüme kavuşturulacak.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek.
İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.
İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.