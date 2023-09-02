Milyonlarca çalışan bekliyordu! Kıdem tazminatında yeni ayar
Temmuz-Aralık dönemi için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, yüzde 43’lük Ocak 2024 memur zammı beklentisi birçok kalemde ödemeleri de değiştirecek. Böylece yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı, Kıdem tazminatı tavan ücreti 2024 rakamları yüzde 43'lük artış yaşayacak. Yapılan hesaplamaya göre ise kıdem tazminatı tavanı 10.100 TL artarak 33 bin 590 liraya yükselecek. Evde bakım maaşı da 7 bin 290 lira seviyelerine çıkacak.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yılları için mali sosyal hakları belirlendi.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5'lik genel zam artışı kararı verdi.
Memur maaşı zammı 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşlarındaki artışta da etkili olacak. Toplu sözleşmeyle 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam kesinleşirken buna enflasyon farkı eklenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamalarına göre 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte zammın en az yüzde 43 olması öngörülüyor.