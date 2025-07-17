Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği emekli maaşı bilgileri güncellendi. E-Devlet üzerinden erişilebilen emeklilik maaşı hesaplama sistemine, temmuz zammı yansıtıldı. Artık vatandaşlar, emekli olduklarında alacakları güncel maaş tutarını görebilecek.
SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67’lik zam sonrası, henüz emekli olmamış ancak 3600 prim gününü doldurmuş vatandaşlar için e-Devlet’te muhtemel emekli maaşı hesaplaması erişime açıldı.
Artık emekliliği yaklaşan sigortalılar, alabilecekleri tahmini emekli aylığını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor.
Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazarak ilgili sayfaya ulaşmak mümkün.
EN DÜŞÜK AYLIĞIN ALTINDA GÖSTERİLMİYOR
Hesaplama sonuçları, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL’nin altında bir tutar göstermiyor.