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Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör

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Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği emekli maaşı bilgileri güncellendi. E-Devlet üzerinden erişilebilen emeklilik maaşı hesaplama sistemine, temmuz zammı yansıtıldı. Artık vatandaşlar, emekli olduklarında alacakları güncel maaş tutarını görebilecek.

Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör - Resim: 1

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67’lik zam sonrası, henüz emekli olmamış ancak 3600 prim gününü doldurmuş vatandaşlar için e-Devlet’te muhtemel emekli maaşı hesaplaması erişime açıldı.

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Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör - Resim: 2

Artık emekliliği yaklaşan sigortalılar, alabilecekleri tahmini emekli aylığını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor. 

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Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör - Resim: 3

Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazarak ilgili sayfaya ulaşmak mümkün.

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Milyonlarca çalışan bekliyordu e-devlet'te açıldı, tıkla emekli maaşını gör - Resim: 4

EN DÜŞÜK AYLIĞIN ALTINDA GÖSTERİLMİYOR

Hesaplama sonuçları, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL’nin altında bir tutar göstermiyor. 

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