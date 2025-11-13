Milyonlarca Bağ-Kur'lu bunu bekliyordu, erken emeklilik müjdesi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda merak edilen soruları cevapladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesine ilişkin verilen sözleri yerine getireceklerini belirtti. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kayıt dışı istihdamda ciddi bir azalma eğilimi görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2019 yılında yüzde 34,52'ye, 2025'in ikinci çeyreğinde ise yüzde 25,9'a inmiştir.
Bununla birlikte prime esas kazançların ortalaması da asgari ücrete göre 2019 yılında 1,41 iken 2025 yılı Ağustos ayında 1,73'e yükselmiştir. Bu artış, çalışanların prime esas kazançlarının asgari ücretin üzerinde bir hızla arttığını göstermekte ve ücret dağılımında yukarı yönlü bir iyileşmeye işaret etmektedir. Dolayısıyla bu eğilim, hem kayıtlı istihdamda gelir düzeylerinin hem de sosyal güvenlik sistemine bildirilen kazançların artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.