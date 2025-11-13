Milyonlarca Bağ-Kur'lu bunu bekliyordu, erken emeklilik müjdesi!

Bununla birlikte prime esas kazançların ortalaması da asgari ücrete göre 2019 yılında 1,41 iken 2025 yılı Ağustos ayında 1,73'e yükselmiştir. Bu artış, çalışanların prime esas kazançlarının asgari ücretin üzerinde bir hızla arttığını göstermekte ve ücret dağılımında yukarı yönlü bir iyileşmeye işaret etmektedir. Dolayısıyla bu eğilim, hem kayıtlı istihdamda gelir düzeylerinin hem de sosyal güvenlik sistemine bildirilen kazançların artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.