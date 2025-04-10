Milyonlara yeni maaş sinyali! İşçi, emekli ve memura nasıl yansıyacak?

KAMU İŞÇİLERİ NE TALEP EDİYOR?

Kamu işçilerini temsilen masaya oturacak olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak taleplerini belirledi. Buna göre günlük brüt taban ücretin en az 1.800 TL’ye çıkarılması, bu artışın ardından 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ayı içinse yüzde 25 oranında zam yapılması, ayrıca tüm bu artışlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesi talep ediliyor. Gözler şimdi kamu işvereninin sunacağı teklife çevrildi.