Milyonlara ek gösterge zammı! Mesleklere göre maaşlardaki değişime bakın büyük artış var
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ek göstergede sona yaklaşıldı. Bu ayın sonunda Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme özellikle emekli maaşlarını ve ikramiyeleri artıracak. İşte milyonların beklediği detaylar...
Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı. Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı.
Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek. Ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri yükselecek.
Faruk Erdem yazısında milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergedeki detayları aktardı. İşte Erdem'in yazısı:
Neler değişiyor?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.