Milyonlar zam bekliyor! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Bomba formüller var uzman isim sıraladı
Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliler memurlar ve kamu işçileri zamlı maaş alırken sosyal ödemeler de yükselecek. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Uzman isim yazısında formülleri sıraladı.
Uzman isim Faruk Erdem asgari ücretin güncellenmesi noktasında üç ihtimal ortaya konulabileceğini açıkladı. "Prim yükünün karşılanması, 6 aylık enflasyonun baz alınması ve yıllık enflasyon oranına artışın tamamlanması..." ifadelerini kullanan Erdem şöyle devam etti:
Bütün bunlar enflasyon oranlarından sonra yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacaktır. Komisyonun bir ara toplantı yapması da emekli ve memurlara yapılan ek zamlarda olduğu gibi yasal bir değişiklikle mümkün olacak. Söz konusu üç formülde hesaplamalar ise şöyle olacak :
Prim formülü: Kesintiler net ücrete eklenebilir.
Net asgari ücret: 4.253 İşçi için kesinti toplamı: 751 Brüt asgari ücret: 5004 TL
6 aylık enflasyon formülü: 6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.
4.253 X % 39,67= 1.687
4253 + 1.687= 5.940 TL