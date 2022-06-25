Milyonlar zam bekliyor! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Bomba formüller var uzman isim sıraladı

Bütün bunlar enflasyon oranlarından sonra yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacaktır. Komisyonun bir ara toplantı yapması da emekli ve memurlara yapılan ek zamlarda olduğu gibi yasal bir değişiklikle mümkün olacak. Söz konusu üç formülde hesaplamalar ise şöyle olacak :