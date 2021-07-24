Milyonlar kazanacak! 'Burada bir şey olmaz' diyenlere inat Tokat'ta yaptı: Topraktan fışkırdı
TOKAT'ta atıl durumda bulunan arazide ‘Burada bir şey olmaz’ diyenlere inat ekim yapan çiftçi, 2 milyon liralık kazanç bekliyor.
Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen köyünde atıl durumda olan arazileri çiftçi Ender Aynalı (48) arsa sahiplerinden izin alarak ekim yaptı. Aynalı, iki kardeşi, ailesi, dokuz çalışanı ile ekilemeyen, "bir şey bitmez" denen 100 dönüm araziyi ekilebilir hale getirdi.
Geçtiğimiz yıl yüzde 50’sini ektiği araziden ciddi kazanç sağlayan Aynalı, bu yıl arazinin tamamında ekim yaptı. Atıl durumdaki araziyi adeta bir çiftlik haline getiren Aynalı, 22 çeşit ürün elde etti.
100 dönüme yakın tarlada sebze ektiğini belirten Aynalı, “Yaklaşık 200 traktör, yani 800 ton civarında organik hayvan gübresi kullandım. Şu anda da verim en üst seviyede. Domatesle beraber biber, bunlar hep üçer dörder çeşit. Bunlarla beraber 22 kalem sebze yetiştiriyorum. Fasulyesi, patlıcanı, kavunu, karpuzu, patates, lahana, pırasa yani olmadık sebze yok” dedi.
Aynalı, kendisine ‘burada bir şey olmaz’ şeklinde uyarıda bulunanlara kulak asmadığını ifade ederek, “Burası atıl bir yerdi, çevre köylerden burada hiçbir şey olmayacağını defalarca izah ettiler. Ama ben burayı hayvan gübresi ile iyi bir işleme, damlama sulamayla birlikte bu hale getirdim. Yani Erikbelen Ayazma çiftliği haline getirdim. Burası bir çiftlik oldu artık. Bana burada hiçbir şey yetişmez diyenlere de şunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.