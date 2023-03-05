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Milyonlar bunu bekliyordu! Çalışan EYT'liye maaş koruması geliyor

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Milyonlar bunu bekliyordu! Çalışan EYT'liye maaş koruması geliyor

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle SGK önlerinde ve e-Devlet’te yoğunluk yaşanmaya başlandı. EYT’de koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesini vermeye başladı. EYT’den emekli olanların büyük bölümü ise çalışmaya devam edecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT’li çalışan ücret koruması hayata geçirildi. İşte tüm detaylar…

Milyonlar bunu bekliyordu! Çalışan EYT'liye maaş koruması geliyor

EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki de devreye alındı. Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanacak.

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Milyonlar bunu bekliyordu! Çalışan EYT'liye maaş koruması geliyor

Prim teşvikine tabi olup emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara maaşları kesilmeden çalışma imkânı sunulacak.

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Milyonlar bunu bekliyordu! Çalışan EYT'liye maaş koruması geliyor

 Bu destek asgari ücretli çalışan başına 500,40 lira ile tavan ücretli çalışan başına 3 bin 753 lira arasında değişecek.

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Milyonlar bunu bekliyordu! Çalışan EYT'liye maaş koruması geliyor

Özel sektör çalışanlarının yeniden eski işine dönüş için öngörülen süre de 30 güne çıkarıldı.

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