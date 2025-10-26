Milyonlar bu rakama kilitlendi! İşte masadaki 8 farklı zam senaryosu
Yeni yıla adım adım yaklaşılırken asgari ücret ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla takip ederken yapılan her hamle de dikkatle araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için toplanmıştı. Bir yandan uzmanlardan da asgari ücret zammına dair tahminler geliyor. İşte asgari ücret zam oranı ile ilgili 8 senaryo...
Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı için geri sayımda. Yılın son günleri adım adım yaklaşırken çeşitli çevrelerden asgari ücret çıkışları ve asgari ücret zammına dair tahminler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu Üçlü Danışma Kurulu'nu, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere toplamıştı.
İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.
Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücrete yakın maaş alan çalışan, asgari ücret zammını merakla beklerken farklı zam oranlarına göre senaryolar da belli oldu. İşte detaylar...