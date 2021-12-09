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Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erdoğan zam oranını düşürdü: İşte MTV ücret listesi

Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erdoğan zam oranını düşürdü: İşte MTV ücret listesi

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti.

Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erdoğan zam oranını düşürdü: İşte MTV ücret listesi

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.

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Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erdoğan zam oranını düşürdü: İşte MTV ücret listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.

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Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erdoğan zam oranını düşürdü: İşte MTV ücret listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.

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Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erdoğan zam oranını düşürdü: İşte MTV ücret listesi

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

İşte vergi ödemeleri ve tarihleri...

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