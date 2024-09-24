Milyonlar bu habere kilitlendi! Asgari ücret için 7 formül masada 20 bin detayı...
Asgari ücret tahminleri havada uçuşurken, yetkili kurumlar tarafından masaya konulan 7 formül netleşti. Tüm ihtimaller 20 bin lira üzerine işaret ediyor. İşte ihtimaller...
Asgari ücret ne olacak? Asgari ücrete gelecek zam oranının tüm sektörler için belirleyici olması nedeniyle bu soru, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca vatandaş, gözünü ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevirmiş durumda. Hal böyleyken başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumlar birçok formülü masaya yatırıyor. İşte ince hesapların yapıldığı o 7 formül:
BİRİNCİ FORMÜL
"tgrthaber.com" tarafından derlenen habere göre, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, enflasyon yıl sonu artış tahmini 2024 yıl sonu için yüzde 43.14. Bu oran 2025 yıl sonu için yüzde 27.49, 2026 yıl sonu için ise yüzde 18,38 seviyesinde.
Buradan yola çıkarak 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.336,84 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ FORMÜL
Geçe hafta açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre yıl sonu enflasyon beklentileri 2024 yıl sonu için yüzde 41,5 olarak duyuruldu, 2025 yıl sonu için yüzde 17,5, 2026 yıl sonu için yüzde 9,7 olarak belirtilen ornanlara göre yapılan hesaplamalada net asgari ücret 24 bin lira 58 kuruş oldu.