Milyonlar bu habere kilitlendi! Asgari ücret için 7 formül masada 20 bin detayı...

Asgari ücret ne olacak? Asgari ücrete gelecek zam oranının tüm sektörler için belirleyici olması nedeniyle bu soru, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca vatandaş, gözünü ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevirmiş durumda. Hal böyleyken başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumlar birçok formülü masaya yatırıyor. İşte ince hesapların yapıldığı o 7 formül: