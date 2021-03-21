Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu
Kim Milyoner Olmak İster ve Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili seyircinin aklındaki karışıklığı giderecek cevabı Kenan İmirzalıoğlu verdi.
10 sezondur ATV'de seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının geçtiğimiz haftalarda ara vermesiyle Kenan İmirzalıoğlu tatil sürecine girdi. Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus’taki bir mekana girerken görüntülendi.
Çeşme'deki 700 bin TL’lik ev kirasını fazla bulduğu için rotayı Bodrum’a döndürdüğü iddiaları hakkında konuşan oyuncu, sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' ile ilgili soruyu da yanıtladı.
İmirzalıoğlu, tarih merakından dolayı öğretmen tuttuğu iddialarına, "Yok tutmadım da, niyetimiz var. Biraz daha derinlemesine öğrenelim diye." dedi.
Tarih merakıyla ilgili iddialara İmirzalıoğlu "Bir muhabbet arasında konuşulmuştu baya ciddiye döndü. Haber olacak bir durumu yok yani. Sadece tarih merakımdan o kadar" şeklinde yanıt verdi.