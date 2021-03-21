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Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu

Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu

Kim Milyoner Olmak İster ve Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili seyircinin aklındaki karışıklığı giderecek cevabı Kenan İmirzalıoğlu verdi.

Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu

10 sezondur ATV'de seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının geçtiğimiz haftalarda ara vermesiyle Kenan İmirzalıoğlu tatil sürecine girdi. Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus’taki bir mekana girerken görüntülendi. 

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Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu

 Çeşme'deki 700 bin TL’lik ev kirasını fazla bulduğu için rotayı Bodrum’a döndürdüğü iddiaları hakkında konuşan oyuncu, sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' ile ilgili soruyu da yanıtladı.

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Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu

İmirzalıoğlu, tarih merakından dolayı öğretmen tuttuğu iddialarına, "Yok tutmadım da, niyetimiz var. Biraz daha derinlemesine öğrenelim diye." dedi.

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Milyoner ve Kurtlar Vadisi olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu

Tarih merakıyla ilgili iddialara İmirzalıoğlu "Bir muhabbet arasında konuşulmuştu baya ciddiye döndü. Haber olacak bir durumu yok yani. Sadece tarih merakımdan o kadar" şeklinde yanıt verdi.

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