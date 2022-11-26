Milyonda bir görünüyor! Doktorlar bile donup kaldı! Böyle bir şey nasıl olur?

Kuyruğa benzeyen yapının saç ve deriyle kaplı olduğu fark edildikten sonra röntgen çektiler. Kuyrukta herhangi bir anormallik veya kemik yapısı bulgusu bulamadılar. Bu, kuyruğun zamanla vücuttaki tüm kullanımlarını yitirmiş bir apendiks anlamında işlevsiz bir kuyruk değil, “gerçek bir kuyruk” olduğu belirlendi. Doktorlar vakayı "Son derece nadirdir" şeklinde tanımladı.