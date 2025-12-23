Milyarderlerin adresi belli oldu: Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Türkiye'den var mı

Forbes ve Hurun Global Rich List verilerine göre New York'ta 109 milyarder bulunuyor. New York, 2024'teki yerini koruyarak yine dünyanın en çok milyarderine sahip şehri oldu. ABD'nin geniş pazar yapısı ve finansal istikrarı milyarderlerin yatırımlarını artırmalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca Silikon Vadisi'nde bulunan teknoloji şirketleri girişimcilere büyük olanaklar sağlıyor.