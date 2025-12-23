Milyarderlerin adresi belli oldu: Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Türkiye'den var mı
Yeni yıla sayılı günler kala 2025'e ilişkin verilen de netleşmeye başladı. Yıl boyunca en çok okunan kitaplar ve en çok izlenen filmler konuşulurken, bu kez servet listeleri gündeme geldi. Forbes ve Hurun Global Rich List tarafından paylaşılan 2025 verileri, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu yıl milyarderlerin yaşamayı tercih ettiği ülkeler ve şehirler belirlenirken, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Asya'dan hangi ülkelerin zirveye yükseldiği merak konusu oldu. Türkiye var mı?
Forbes ve Hurun Global Rich List’in 2025 verileri, milyarderlerin yaşamayı tercih ettiği şehirleri ortaya koyarken; Amerika ve Avrupa’nın yanı sıra Asya’dan yükselen merkezler kadar Türkiye’den bir şehrin listede yer alıp almadığı da merak konusu oldu.
İşte dünyanın en zengin ülkeleri...
Forbes ve Hurun Global Rich List verilerine göre New York'ta 109 milyarder bulunuyor. New York, 2024'teki yerini koruyarak yine dünyanın en çok milyarderine sahip şehri oldu. ABD'nin geniş pazar yapısı ve finansal istikrarı milyarderlerin yatırımlarını artırmalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca Silikon Vadisi'nde bulunan teknoloji şirketleri girişimcilere büyük olanaklar sağlıyor.
Listenin ikinci sırasında ise Çin'den Hong Kongbulunuyor. Özellikle teknoloji ve e-ticaret alanında sağladığı büyük başarılarla milyarder sayısını hızla artıran Çin, 2024 yılında birçok genç girişimciyi destekleyen programlar ve yenilikçi politikalar geliştirmişti. Hong Kong'daki milyarder sayısının ise 74 olduğu aktarılıyor.