Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması
Erşan Kuneri dizisi ve Rüya Demirbulut ile ilişkisiyle magazinden gündeminden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz açıklamalarıyla olay oldu.
50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor.
İKSV, bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi.
Ayrıca davette sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle salondakileri güldürdü.
Yılmaz "Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü komedyen, gecede, "Sanat, kültür tıpki Halit Ergenç'in de dediği gibi; hiç akla gelmedik şeyleri bir araya getiriyor. " dedi.