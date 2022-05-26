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Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması

Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması

Erşan Kuneri dizisi ve Rüya Demirbulut ile ilişkisiyle magazinden gündeminden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz açıklamalarıyla olay oldu.

Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor. 

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Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması

İKSV, bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi.

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Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması

Ayrıca davette sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle salondakileri güldürdü. 

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Milyarderlerden bakın ne istedi! Terk edilen Cem Yılmaz'dan Rüya Demirbulut açıklaması

Yılmaz "Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü komedyen, gecede, "Sanat, kültür tıpki Halit Ergenç'in de dediği gibi; hiç akla gelmedik şeyleri bir araya getiriyor. " dedi.

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