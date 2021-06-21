Milyarder Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı'nın 'ekonomi sınıfı' uçuşu
Sabancı Holding'in veliahtlarından Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı ile Miami dönüşünde uçtuğu Bodrum'a ekonomi sınıfında seyahat ederek geldi. Detaylar ,ı kaleme alan Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, Hacı Sabancı “Benim ekonomide ne ilk ne de son uçuşum. Genellikle böyle uçarım ama bunu kimse bilmez” dedi.
Saçar, uçakta gördüğü Hacı Sabancı'ya, kendisini ekonomi sınıfında uçarken gördüğü için şaşırdığını söylediğini yazdığı köşesinde, Sabancı ile diyalağunu şu şekilde aktardı:
'Geçen cuma günü 12.25 uçağıyla İstanbul’dan Bodrum’a gidiyordum.
Üç koltuk önüme, yani 24 A ve B’ye Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı’nın oturduğunu gördüm.
Yüzlerinde maske olduğu için ‘Acaba onlar mı’ diye emin olamadım.
Uçak Muğla’ya inince ikilinin yanına yaklaşınca şüphem kalmadı. Hacı ve Nazlı ile ayak üstü sohbet ettik.
Hacı’ya “Senin özel uçakla ve lüks yatlarla seyahat etmene alışığız. Tarifeli uçakta ve ekonomi sınıfında uçtuğunu görmek beni çok şaşırttı” dedim.
Hacı “Benim ekonomide ne ilk ne de son uçuşum. Genellikle böyle uçarım ama bunu kimse bilmez” cevabını verdi.