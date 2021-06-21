Milyarder Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı'nın 'ekonomi sınıfı' uçuşu

Saçar, uçakta gördüğü Hacı Sabancı'ya, kendisini ekonomi sınıfında uçarken gördüğü için şaşırdığını söylediğini yazdığı köşesinde, Sabancı ile diyalağunu şu şekilde aktardı:

'Geçen cuma günü 12.25 uçağıyla İstanbul’dan Bodrum’a gidiyordum.

Üç koltuk önüme, yani 24 A ve B’ye Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı’nın oturduğunu gördüm.