Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Barbie'nin bebeği oldu
Ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının 'hayali duvarları'nı ortadan kaldırmak için çeşitli başarılı kadınları rol model olarak seçip oyuncak bebeklerini üreten Barbie, Türkiye'den 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti.
Önyargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının hayali duvarlarını ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçen Barbie, 2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti.
Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının 'hayali duvarları'nı ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor. 2020 yılının Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu. 2015 yılından bu yana çeşitli kariyer alanlarında, önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi amacıyla rol model Barbie’ler, kız çocuklarının potansiyellerine ulaşması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Kız çocuklarının potansiyelini ortaya çıkarmak için
Aralarında futbolcu, sörfçü, koşucu, eskrim sporcusu gibi farklı mesleklerden kadınların olduğu rol model kadının ortak noktası toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkabilmeleri ve kendi mesleklerinde ilham veren başarılara sahip olmaları. 2015 yılından bu yana her sene rol model olarak belirlenen rol modellerin birebir kopyası üretilerek onlara hediye ediliyor.
Hem sporcu hem sanatçı
“Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” diyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, bu yıl Türkiye’den rol model olarak seçildi ve kendisinin Barbie bebeği yapıldı. 2003 doğumlu olan Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor.