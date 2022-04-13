Milli yıldız Hande Baladın, omirilik felçliler, koşamayanlar için koşacak
TÜRKİYEnin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan olan Red Bull sporcusu Hande Baladın, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run’da koşamayanlar için koşacak.
Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Hande Baladın, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run’da koşamayanlar için koşacak.
8 Mayıs Pazar günü iki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağında Hande Baladın ile birlikte koşmak isteyenler kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Ford’un ana sponsorluğunda tüm dünya ile aynı anda bir kez daha İzmir’de gerçekleştirilecek Wings for Life World Run saat 14.00’te başlayacak.
2014 yılından bu yana 532.8 milyar TL bağış toplandı
2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run’da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi.