Milli voleybolcumuz Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli?

Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti.