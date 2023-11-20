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Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

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Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'asitle' tehdit eden Mustafa Neşeli'nin diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, konuyla ilgili kararını verdi.

Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı. Genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

Polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

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Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

"Bipolar hastasıyım" savunması

Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım, müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

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