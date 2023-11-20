Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme

"Bipolar hastasıyım" savunması

Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım, müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.