Milli voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli tehditte' yeni gelişme
Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'asitle' tehdit eden Mustafa Neşeli'nin diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, konuyla ilgili kararını verdi.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı. Genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.
Polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.
"Bipolar hastasıyım" savunması
Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım, müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.