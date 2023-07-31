Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'
Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın "Şampiyonluk" sevincine gölge düştü. Sosyal medyadan korkunç tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek soluğu savcılıkta aldı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü.
Sabah'ın haberine göre, şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu.
İddiaya göre Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok.
-Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.