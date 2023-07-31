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Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'

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Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'

Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın "Şampiyonluk" sevincine gölge düştü. Sosyal medyadan korkunç tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek soluğu savcılıkta aldı.

Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü. 

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Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'

Sabah'ın haberine göre, şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'

İddiaya göre Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok.

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Milli voleybolcu Hande Baladın savcılığa koştu! Korkunç tehdit: 'Yüzüne asit atacağım'

-Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

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