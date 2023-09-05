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Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında, evli mi? Eski kocası çok ünlü bir isim çıktı

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Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında, evli mi? Eski kocası çok ünlü bir isim çıktı

Filenin Sultanları’nın yıldız isimlerinden biri olan Gizem Örge başarılı spor kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Güzel voleybolcunun eski eşinin kim olduğunu görenler çok şaşırdı. Örge'nin eski kocası Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktı.

Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında, evli mi? Eski kocası çok ünlü bir isim çıktı

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olması yurt genelinde coşku ile karşılandı. Bu şampiyonlukta etkin rol oynayan isimlerden biri olan Gizem Örge özel hayatıyla da merak konusu haline geldi.

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Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında, evli mi? Eski kocası çok ünlü bir isim çıktı

Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan ve sayısız başarıya sahip olan Gizem Örge 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında, evli mi? Eski kocası çok ünlü bir isim çıktı

Başarılı libero oyuncusu Gizem Örge Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Doğan Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cavit Çetin Güner ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

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Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında, evli mi? Eski kocası çok ünlü bir isim çıktı

Çiftin nişan töreninde de yüzüklerini takan Engin Altan Düzyatan, nikah töreninde de damat Cavit Çetin Güner’in şahitliğini yaptı.

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